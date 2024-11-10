Konya'da kütüphaneciliğe farklı bir başlık açan Selçuklu Belediyesi'nin bünyesindeki Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, tüm konforuyla okurlar ve ders çalışanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Türkiye’de kütüphanecilikte bir marka olan Selçuklu Belediyesi Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile marka değerini artırmaya devam ediyor.

Farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi her yaşa hitap eden yapısıyla misafirlerini ağırlıyor. Bosna Hersek Mahallesi’nde öğrencilerin kolay ulaşım noktasında yer alan kütüphane sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veriyor.

Yıl boyunca öğrencilerden yoğun ilgi gören Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi; bünyesinde yer alan çocuk kütüphanesi ile birlikte 51 bin 970 üye sayısına ulaştı. Açıldığı günden bu yana 743 bin 855 kişi tarafından ziyaret edilerek kitapseverler için önemli bir kaynak sağlayan merkezde, 9 bin 730’u Yeni Nesil Çocuk Kütüphanesi, 48.385’i diğer kitaplar olmak üzere toplam 58 bin 115 kitap bulunuyor.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına destek oluyor. Öğrencilere ev ve okullarından sonra 3.Mekan olarak kendilerini rahat hissettiren kütüphane 4-6 yaş grubu çocuklara da yüz boyama, Hacıvat-Karagöz gibi eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin teminatı gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak için var güçleriyle gayret ettiklerini belirterek, “Eğitime yaptığımız yatırımlar son derece kıymetli. Bu alanda da gençlerimizin donanımlarını artırmak adına kütüphanelerin ayrı bir önemi bulunuyor. Bu kapsamda Bosna Hersek Mahallemize kazandırmış olduğumuz Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz de içerisindeki etüt merkezi, kütüphane, grup çalışma salonları, toplantı salonları, derslikler ve sosyal alanlarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan önemli bir marka haline gelen kompleks. Kütüphanemiz açıldığı günden bu yana her yaştan insanımız tarafından oldukça ilgi görüyor ve bu durum bizi de oldukça mutlu ediyor." diye konuştu.