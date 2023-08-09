Konya'da Selçuklu Belediyesi sıfır atık bilincinin toplumun geniş kitlelerine yayılması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sıfır atık bilincini geniş kitlelere yaymak amacıyla sürdürdüğü eğitim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Yaz Kur’an Kursları ve camilerde eğitim alan öğrencilere sıfır atık eğitimi veriliyor.

Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimler ilçede bulunan Anadolu Sanayi Cami, Motorlu Vasıtalar Sanayi Cami, Selçuklu Merkez Cami’de ve çeşitli Yaz Kuran Kurslarında gerçekleştirildi. Sıfır Atık eğitimi ile atık oluşumunun önlenmesi, kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması konularına dikkat çekildi.

Selçuklu'da bugüne kadar sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik örnek çalışmalar yürüten Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü camiler ve Yaz Kuran Kursları’nda düzenledikleri eğitimler ile israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, atıkların ayrı toplanarak geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması konusunda neler yapabileceği anlatılarak daha yaşanabilir bir çevre için üzerimize düşen sorumluluklara dikkat çekiliyor. Çalışma kapsamda yaklaşık 320 adet Yaz Kuran Kursu öğrencilerine açıklayıcı bilgiler verildi. Böylece gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması ve sıfır atık bilincinin artırılması hedefleniyor.

Selçuklu Belediyesi, Sıfır Atık çalışmaları kapsamında sürdürdüğü "Atık Kumbaram" Projesi ile de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi’nde en iyi uygulama ödülünü almıştı.