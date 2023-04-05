Selçuklu Belediyesi Bosna Hersek Srebrenitsa’da faaliyet gösteren EMMAUS Derneği’ne Bosnalı yetim çocukların okul servis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç tahsis etti. Aracın teslimi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından gerçekleştirildi.KONYA (İGFA)- TDBB Koordinasyonunda, “Srebrenitsa Öğrenci Yurduna Servis Aracı Alınması Projesi” kapsamında tahsis edilen aracın anahtarı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından yetkililere teslim edildi.

Selçuklu Belediyesi olarak ecdat yadigarı Bosna Hersek ile gönül bağını güzel ilişkilerle sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bosna Hersek Srebrenitsa da EMMAUS Derneğimizin buradaki yetim çocuklarımız için gerçekleştirdiği yurtta çocuklarımızın servisinin gerçekleştirilmesi için servis aracımızı derneğe teslim ettik. İnşallah derneğimizle faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Burada daha önce de şehit annelerimiz için yapılmış olan evlerin teslimini gerçekleştirmiştik. Bugün de servis aracımızın teslimini yaptık. Hem annelerimizin hem de çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Selçuklu Belediyesi tarafından tahsis edilen aracın Srebrenitsa’daki yatılı yurtta kalan çocukların taşınması için kullanacağını belirten EMMAUS Derneği koordinatörü Alen Hodzic, “Biz Boşnak çocukları Srebrenitsa tarafına bu araçla okula gidip götüreceğiz. O yüzden bu araç bizim önemli bir ihtiyacımızı karşılamış olacak. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya sağladığı destek nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun” dedi.