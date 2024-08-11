Konya'da Selçuklu Belediyesi, “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” hizmeti ile tarımsal üretime sağladığı desteklere bir yenisini daha ekledi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin dış mahallerde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların üretim ve istihdam yönünden desteklenmesi ve bu doğrultuda kalkınmanın arttırılması amacıyla “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” uygulaması fiilen başlatıldı.

Kamyon üzeri gübre dağıtım makinesi traktör arkası kullanılan ekipmanlara göre hem daha güvenli hem de yükseklik olarak daha avantajlı kullanım sağlıyor. Uygulama kullanılmayan gübreleri tarım arazileriyle buluştururken toprakların organik madde içeriğini artırmak suretiyle kimyevi gübre kullanımı azaltılıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” hizmetini çiftçilerin kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tarımsal üretimi çok önemli bir dinamik olarak görüyor ve bu noktada üreticilerimizin desteklenmesi adına elimizden gelen her türlü katkıyı sunuyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz dış mahallelerimizde hayvancılık ve tarımsal üretimlerin, ürün çeşitliliğinin ve bunlarla ilgili istihdam imkanlarının artırılması ve mevcut üretilen ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda makinemizin denemelerini kendi ürettiğimiz kompost gübre ile başarıyla gerçekleştirdiğimiz “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” uygulamamızı çiftçilerimizle buluşturduk. Bu araçla çiftçilerimizi organik gübre kullanımına teşvik ederken gübre uygulamasını kolaylıkla gerçekleştirecekleri bir imkanı da oluşturduk. Kamyon üzeri gübre aracımız yüksekliği ve güvenli kullanımı ile avantaj sağlıyor. 17 m³ kapasiteli olan araç hava şartlarına bağlı olmakla beraber çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu dönemler olan Şubat-Nisan ve Temmuz-Kasım aylarında belediyemiz tarafından kiralama usulüyle hizmet verecek. Bundan sonraki dönemlerde çiftçilerimizin üretimine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimiz üreten Türkiye’nin vazgeçilmez güçlerinden bir tanesidir. Çiftçilerimizin ürünleri hem şehrimize hem ülkemize bereket getirsin” diye konuştu.

“Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” uygulamasından faydalanan çiftçiler Selçuklu Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.