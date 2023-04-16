Selçuklu Belediyesi “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' kapsamında mükelleflerin borçlarına ilişkin yapılandırma işlemlerini 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar yapabileceğini hatırlatarak mükelleflerine çağrıda bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borçlarını ve İdari Para Cezalarını yeniden yapılandırarak peşin veya taksitle ödeme imkânı sağlıyor.

Selçuklu sınırları içinde Emlak Vergisi (Mesken, İşyeri, Arsa, Arazi), Çevre Temizlik Vergisi, İlan-Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borcu ve İdari Para Cezası borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler kanun kapsamında bu imkandan yararlanabiliyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, yürürlüğe giren kanunun vadesi geçmiş ödemelerin yapılandırılmasına imkân tanıdığı hatırlatıldı ve mükelleflere 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırmadan faydalanma çağrısında bulunuldu.

Vatandaşlara sistem üzerinden yapılandırma kolaylığı sağlanıyor.