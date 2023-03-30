Selçuklu Belediyesi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla “Atık Kumbaram” noktalarına en fazla atık getiren vatandaşları projeye desteklerinden dolayı plaket ile ödüllendirdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atık seferberliği kapsamında “Atık Kumbaram” noktalarına getirilen 159.000 kg geri dönüştürülebilir atık doğaya kazandırılırken vatandaşların ekonomisine 140 bin TL katkı sağlandı.

15 Aralık 2022’de, BM Genel Kurulu’nun, Türkiye tarafından sunulan “Sıfır Atık” önerisini kabul etmesinin ardından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi ve her yıl tüm dünyada çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Türkiye’nin sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından olan Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı gün dolayısıyla “Atık Kumbaram” noktalarına en fazla atık getiren vatandaşları plaket ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Selçuklu Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen program kapsamında Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından “Geri Dönüşüme Sanatsal Bakış” konulu sergi de açıldı. Sergi ile öğrenciler atık ürünlerden yaptıkları sanatsal çalışmalarla sıfır atık bilincinin gelişmesine dikkat çektiler.

Sıfır Atık Günü etkinliğine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sıfır Atık sergisini gezen Başkan Pekyatırmacı, sergiye emek veren öğrencileri atık bilinci ve çevre duyarlılıkları nedeniyle tebrik etti.

Programın sonunda “Atık Kumbaram” noktalarına en fazla atık getiren vatandaşlara teşekkür plaketi verildi.

SELÇUKLU’DA “ATIK KUMBARAM” PROJESİ BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ve Selçuklu'da yaşayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ilçede "Atık Kumbaram Projesi"ni hayata geçiren Selçuklu Belediyesi Emine Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan Sıfır Atık seferberliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla birlikte tam destek veriyor.