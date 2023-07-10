Türkiye’nin en renkli bahçelerinden biri olan 27 tür, 65 çeşit ve 400 bin çiçekle bu yıl da ziyaretçilerine görsel şölen sunma hazırlığındaki Selçuklu Çiçek Bahçesi'nde güzellikler düzenlenen fotoğraf yarışması ile objektiflere yansıyacak.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Konya'daki çiçek bahçesindeki güzelliğin objektiflere yansıması için 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında fotoğraf yarışması düzenliyor.

Kelebek Parkı içerisinde toplam 11 bin 500 metrekare alanda 27 tür 65 çeşitle birlikte 400 bin çiçeğin yer aldığı bahçe kendine özgü konsepti ile dikkat çekiyor.

Türkiye’de ilk kez bu konsepte yapılan bahçede özel mevsim çiçeklerinin yanı sıra Selçuklu Motifinden takılar, yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor. Bahçe bu yıl çiçeğin yanı sıra tavus kuşu, sülün, süs tavuğu ve güvercin gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Konyalıların ve fotoğraf tutkunlarının Selçuklu Çiçek Bahçesi’ne olan ilgisine duyarsız kalmayan Selçuklu Belediyesi Türkiye genelinden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılacağı fotoğraf yarışması düzenliyor.

15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışma için bahçe içinde çekilen fotoğrafların @selcuklucicekbahcesi Instagram hesabına gönderilerek başvuru yapılması gerekiyor.

Yarışmanın kazananları 5 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek.

Yapılan yarışma sonucunda 1., 2. ve 3. olan yarışmacılara profesyonel fotoğraf makinesi / 4.-10. yarışmacılara şipşak fotoğraf makinesi / 11.-100. yarışmacılara saksı seti verilecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kapılarını ziyaretçilere açan bahçenin yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadığına dikkat çekerek, Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirleri bahçede yer alan görsel güzelliği görmeye davet etti.