Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin geçtiğimiz yaz dönemine damga vuran ve mahalle kültürünün gelişmesine katkı sağlayan “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği Yazır Mahallesi’nde gerçekleşti.KONYA (İGFA) - Geçtiğimiz yaz mahalle buluşmaları ile özlenen mahalle kültürüne katkı sağlayan Selçuklu Belediyesi dolu dolu yaz etkinliklerine imza atmıştı. “Mahallemde Şenlik Var” temasıyla Yazır Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri ve çocuklar doya doya eğlendi.

Yazır Kapalı Pazar Yeri Otoparkı alanında gerçekleşen etkinlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Etkinlik alanında katılımcılara seslenen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocukların mutluluğu için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımız için her zaman üzerimize düşen neyse bunu en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Uzunca bir okul dönemini bitirdiniz. Yaz tatiline girdiniz, karnelerinizi aldınız, yaz tatilinde eğlenmek, oynamak, hoşça vakit geçirmek sizin hakkınız. Bunun için biz de Selçuklu Belediyesi olarak hem mahallelerimizde programlar düzenliyoruz. hem de Seyir Tepemizde uçurtma şenlikleri düzenliyoruz. Önceki haftalarda Seyir Tepesinde ilk uçurtma şenliğimizi düzenlemiştik. Çok yoğun bir ilgi vardı ve çocuklarımız, aileleriyle birlikte orada çok güzel vakitler geçirdiler. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar Seyir Tepesi’nde bu güzel uçurtma şenliğinin ikincisini düzenleyeceğiz. Mahalle şenliklerimizin ilkini de burada Yazır Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Tabii hava sıcak, hava sıcak olduğu için belki çocuklarımız biraz yoruluyor olabilirler ama onlar için akşam da burada programımız devam edecek. Akşam güzel bir konser programını burada sanatçımız icra edecek. Bütün gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerini akşam konser programına da buraya bekliyoruz" dedi.

Çocukları eğlendirirken sadece onların hoşça vakit geçirmelerini değil aynı zamanda kendilerini keşfetmelerini sağlayacak ortamlar sunmak olduğunun altını çizen Başkan Pekyatırmacı, çocuklar için her alanda faaliyet göstermeye ve onlarla birlikte olmaya devam edeceklerini söyledi.

Oldukça yoğun ilgiyle karşılanan ve onlarca etkinlikle çocukların eğlenceye doyduğu şenlikte interaktif, dijital ve şişme oyun grupları, animatör gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenim ortamlarında eğitim verilen atölyelerin workshop uygulamaları, eğitmenlerin eşliğinde çocuklarla buluştu. Yazır Mahallesi’nde gerçekleşen “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği Halk müziği sanatçısı Teoman Oral’ın sahne aldığı konserle sona erdi.