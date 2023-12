Tahmini Okuma Süresi: dakika

Selçuklu Belediyesi, Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından olan "Sign of the City Awards" 2023 yarışmasında Sille Kaya Islahı Projesi, Gevale Kalesi Projesi, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ve okul dışı öğrenme ortamları ile 4 ödüle birden layık görüldü.KONYA (İGFA) - Türk gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden olan ve her yıl eşsiz projelerin değerlendirildiği "Sign of the City Awards" 2023'de ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 7.’si düzenlenen organizasyonun ödül töreninde Selçuklu Belediyesi, Sille Kaya Islahı ile En İyi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi ödülüne, Gevale Kalesi’nde gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarıyla En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma Projesi Premium ödülüne, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile En İyi Sosyo-Kültürel Yapı Projesi ödülüne, okul dışı öğrenme ortamlarıyla da En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldü.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törende Selçuklu Belediyesi'nin ödülünü jüri üyelerinden aldı. Törende Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de hazır bulundu.

Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi eğitimin, sporun, sanatın, kültürün, tarihin ve medeniyetin merkezi olmaya devam edecek”

4 farklı kategoride ödül almaktan dolayı duyduğunu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Toplamda 150 projenin katıldığı, 89 projenin finale kaldığı ve 22 projenin de ödüle layık görüldüğü Sign of the City Awards ödüllerinde Selçuklu Belediyesi olarak biz de 4 farklı kategoride ödül almaya hak kazandık. Yeni Nesil Şehir Kütüpahane’mizde yaptığımız çalışmalarla En iyi Sosyo-Kültürel Yapı Projesi ödülünü kazandık. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarında, atölye faaliyetlerinde yaptığımız çalışmalarla En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldük. Kentsel dönüşüm ve sağlıklaştırma projesi kapsamında binlerce yıllık tarihe sahip olan Sille’de yaptığımız Kaya Islahı ile Selçuklu Belediyesi En İyi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi ödülünü almaya hak kazanmış oldu. Yine kültürel mirası koruma ve kullanma projesi kapsamında da Gevele Kalesi'nde yaptığımız kazı ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma Projesi Premium ödülünü almaya hak kazandık” dedi.