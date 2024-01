Tahmini Okuma Süresi: dakika

12. Masters of Events by ACE of M.I.C.E. ödül töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapıldı. 25 farklı kategoride projelerin değerlendirildiği organizasyonda M.I.C.E. alanında en başarılı marka, proje ve isimlere ödülleri verildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi uluslararası düzeyde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar'ı olarak kabul edilen Ace Of M.I.C.E Awards 2024 ödülleri kapsamında Kompost Üretim Tesisi ile en iyi sürdürülebilirlik projesi ödülünü aldı.

Çevre ve sıfır atık konusunda sürdürülebilir çalışmalarıyla takdir toplayan Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı ödül gecesinde Kompost Üretim Tesisi ile en iyi sürdürülebilirlik ödülünü aldı. Selçuklu Belediyesi, Kompost Üretim Tesisi ile atıkların çöpe gitmesini önleyerek gübreye dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece hem doğa korunurken hem de atıklara ekonomik değer kazandırılıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya gayret ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü işbirliği halinde gerçekleştirildiği bu değerli çalışmayla Türkiye’nin en saygın ödüllerinden 12. Ace Of Mice kapsamında yılın en iyi sürdürülebilirlik projesi ödülünü kazandıklarını söyledi.

Selçuklu Belediyesi, kompost üretim çalışmalarında 2023 yılında bin 314 ton çim, bin 653 ton ağaç yongasının yanı sıra semt pazarları ile meyve sebze halinden toplanan 2 bin 33 ton biyobozunur atıktan 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştirdi. Selçuklu Belediyesi, kendi faaliyet alanında topladığı atıklarla organik gübre oluşturmaya devam ediyor.

Başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar önce toplanıyor, daha sonra yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde ediliyor.