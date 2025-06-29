Konya’da eğitim alanında hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Selçuklu Belediyesi, Türkiye’nin en modern ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi’ni Konya’ya kazandırmaya hazırlanıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Vizyonu doğrultusunda yapımında sona yaklaşılan okul modern mimarisi ve güçlü teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Yetenekli gençlerin erken yaşta keşfedilmesine olanak sağlayacak okul, hem Konya’ya hem de Türkiye’ye örnek olacak nitelikte. Yeni eğitim yatırımıyla gençlerin sanatsal yeteneklerinin geliştirilmesi ve profesyonel düzeyde yetiştirilmeleri hedefleniyor.

Okul inşaatında çalışmaları yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye’de örnek gösterilecek nitelikte bir eğitim tesisini daha Konya’ya kazandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İnceleme gezisinde Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eşlik etti.

Selçuklu Belediyesi olarak hem Konya’nın eğitim hayatına değer katmaya hem de Türkiye’ye örnek olacak işlere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklumuzu ilçeye kazandırdığımız yatırımlar ile eğitimin önemli bir merkezi haline getirmeye devam ediyoruz. Eğitim yatırımları, belediyecilik hizmetleri içerisinde yapmaktan en çok keyif aldığımız işler arasında ilk sırada yer alıyor. Çünkü çocuklarımızı çok seviyoruz ve onların en iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için tüm imkanları sunuyoruz. Konyamızın eğitim hayatına değer katacak ve tüm eğitim yatırımlarımızı taçlandıracak bir eserde sona yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede buradaki kalan işimizi de tamamlayıp okulumuzu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. İnşaat kapasitesi, derslik ve atölye sayıları ile önemli bir donanıma sahip olacak okulumuzda çok sayıda yetenekli gencimiz eğitim alacak ve ülkenin önde gelen sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanacak. Konyamıza çok yakışacak olan bu değerli eğitim yatırımımız şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

GÜZEL SANATLAR LİSESİ MODERN TASARIMI VE FİZİKSEL DONATILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Parsana Mahallesi’nde 10 bin 885 metrekare inşaat alanında yapılan Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi, bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak. Lisede 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar, 11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı yer alacak.