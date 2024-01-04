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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açıldıktan sonra “Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi” ve “Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi” ile yoğun ilgi gören Darü’l-Mülk Sergi Sarayı, bu sergilerin yanında Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Atölyesi çalışmaları kapsamında hazırlanan “Geleneği Geleceğe Aktarmak” temalı poster sergisine de ev sahipliği yapıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’nın kültürel miraslarının sonraki kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmaları sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde şehre kazandırdığı önemli eserlerden biri olan Kılıçarslan Meydanı’ndaki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nda sergilenen “Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi” ve “Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi” ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Ayrıca Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nda farklı temalarda çeşitli sergiler de ziyaretçilerle buluşuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Atölyesi çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Özlem Karakul tarafından hazırlanan “Konya’nın UNESCO Dünya Mirası, Kültürel Mekan Olarak Konya” posterleri ile görücüye çıkıyor. Sergi kapsamında ayrıca, Prof. Dr. Özlem Karakul’un Selçuk Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde yürüttüğü Restorasyon, Enstalasyon ve Tarihi Çevre Koruma dersleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’nde yer alan unsurların tanıtıldığı posterler yer alıyor.

UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı etkinliği olarak aşıklık geleneği temsilcisi Aşık Veysel Köşkü projesi ve heykelleri de sergideki yerini alırken dijital yöntemlerin de kullanıldığı heykel ve köşk posterleri, Aşık Veysel’in şiirlerinden esinlenilerek hazırlandı. “Geleneği Geleceğe Aktarmak” temalı sergi 28 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak.