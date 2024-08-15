Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir’in içme suyu kalitesini artıracak Su Yumuşatma Tesisi’nde yapım çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Seydişehir Çaltepe mevkiinde yapımı süren Su Yumuşatma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Demir, yer altı sularının sert olması nedeniyle Seydişehir merkezdeki yaşayan vatandaşlardan su kalitesinin iyileştirilmesi yönündeki talepleri değerlendirdiklerini ve bu projeye başladıklarını belirterek, “Bilindiği gibi Seydişehir’e iki türlü içme suyu veriyoruz. Bir bölgeyi Kuğulu Park’tan besliyoruz. Diğer bir bölgeyi de Çaltepe’deki mevcut depolarımızdan, yer altı suyundan besliyoruz. Fakat yer altı sularının sertliği sebebiyle vatandaşlarımız tarafından suyun kalitesinin artırılması talebi vardı. Bu talebi yerine getirebilmek için de biz burada bir proje geliştirdik” dedi.

Projenin uygulanmasında yüzde 35’lik bir fiziki tamamlama oranına ulaşıldığını ifade eden Demir, yıl sonuna doğru tesisi tamamlamayı ve devreye almayı hedeflediklerini dile getirdi. Demir, “Burada yapmış olduğumuz arıtma tesislerinden elde ettiğimiz suyu 4 mahalle kullanıyor. Bu mahalleler; Alaylar 1 Mahallesi, Saadetler Mahallesi, Anabağlar Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi’dir. Bazen su, Kuğulu Park’tan az geldiği zaman da Seydişehir ilçemizin büyük bir kısmına buradan su takviyesi yapıyoruz. Dolayısıyla bu projeyle elde edeceğimiz su, Seydişehir’i besleyen Kuğulu Park’taki su kalitesinin aynısı olacak. Hatta ondan daha kaliteli vasıfta su elde etmiş olacağız” cümlelerini kullandı.

Tesisin toplam maliyetinin 65 milyon TL civarında olacağını kaydeden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, tesisin Seydişehir’e hayırlı olmasını diledi.