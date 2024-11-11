Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.KONYA (İGFA) - Türkiye'nin yeşil mirasına katkıda bulunmak ve orman sayısını ve servetini çoğaltmak amacıyla her yıl, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle ülkemizde fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Bu yıl, “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasıyla kutlanan etkinlik kapsamında Sille Mahallesi Sille Ağaçlandırma Sahasında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

Ağaçlandırma seferberliğinin ülkemizin yeşil alan çalışmalarına ve sürdürülebilir bir çevreye katkı sunması temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2019 yılında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve o günden bu yana tüm ülkemizde çok geniş bir katılım ile fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu yılda Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 7’den 70’e her yaştan vatandaşımızın katılıyla ilimizde fidanlarımızı yarınlara umut olması için toprakla buluşturduk. Kıyametin kopacağını bilsek bile elimizde bir fidan var ise bunu dikmemizi emreden bir de dinin mensubu olarak bu noktada hepimize önemli görevler düşüyor. Biz de bu amaç doğrultusunda çevre faaliyetlerine önem veriyor, gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabi sadece 11 Kasım’da değil yıl boyunca şehrimizin yeşil dokusuna katkı sağlamak için fidan dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yeşil bir gelecek için bugün diktiğimiz fidanlar, yarın gölgesinde huzur bulacağımız ormanlara dönüşecek inşallah ” dedi.