Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesine kazandırılacak olan “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesi için temel atma programı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya’nın turizm destinasyonunda önemli bir yeri olan Sille Mahallesi’ni restorasyonlar, cephe iyileştirmeleri ve sokak sağlıklaştırmaları ile önemli bir cazibe merkezi haline getiren Selçuklu Belediyesi şimdi de 3 önemli projeyi bölgeye kazandıracak.

Sille “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesi için temel atma töreni yapıldı.

Konya’nın en eski yerleşim yeri olan Sille’nin tarihi ve kültürü ile binlerce yıl ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan miras ile adeta bir açık hava müzesi ve Konya’nın en değerli hazinesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hititler, Firigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli uygarlıkların izlerini Sille de görmekteyiz. Ancak Sillenin en önemli tarihi dönemlerinden biri Selçuklu dönemidir. 12. yüzyılda Selçuklu Sultanı birinci Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen Sille, önemli bir kültür merkezi haline gelmiş ve sonrasında da Osmanlı döneminde kültürü, eğitimi, el sanatları ve zengin medeniyet unsurları ile zirveye ulaşan bir merkez olmuştur. Roma döneminden Cumhuriyet dönemine kadar önemli bir merkez olan Sille; tarihi eserleri, abideleri, mabetleri ve sosyal yaşamı ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini hala korumaktadır. 1980 yılı Aralık ayına kadar kendi belediyesi olan Sille, 1981 yılından itibaren Konya merkeze bağlı mahalle olmuş, 1989 yılında ilçe belediyelerin kurulması ile birlikte Selçuklu ilçemize bağlanmıştır. 1995 yılında ise Sille, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik ve kentsel SİT alanı olarak ilan edilmiştir.” diye konuştu.

Sille’nin medeniyet havuzunu beslediğini ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, medeniyetin bu bereketinden hep birlikte istifade edeceklerini söyledi. Vali Özkan, temel atma töreninin hayra, berekete, medeniyet değerlerimizin daha da iyi anlaşılmasına vesile olmasını temenni etti.

Konuşmalar sonrasında Sille Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi’nin temel atma töreni dua ve kurdele kesimiyle gerçekleşti.