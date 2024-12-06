Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille’de yer alan müzeler Şeb-i Arus dönemi boyunca her gün ziyarete açık olacak.KONYA (İGFA) - Konya, her yıl olduğu gibi bu yılda 7-17 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek, “Hazreti Mevlâna”nın 751. Vuslat Yıl Dönümü törenlerini karşılamaya hazırlanıyor. Sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olan Hazreti Mevlâna’nın “Ne olursan ol yine gel” çağrısına kulak veren binlerce gönül dostu tören haftası boyunca Konya’ya gelecek.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılan ve Mevlâna Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl da yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Her yıl Şeb-i Arus döneminde normalin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan bahçede bu yılki törenler öncesi hazırlıklar tamamlandı. Binlerce kelebek ve farklı türlerde yüzlerce bitkiye ev sahipliği yapan bahçe etkinliklerin gerçekleştirileceği Şeb-i Arus Haftası boyunca haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

SİLLE, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Şeb-i Arus törenleri için şehre gelen kafileler şehri gezerken Konya’nın farklı turizm destinasyonunda da mola veriyor. Bu noktada tarihi ve kültürel değerleri ile dikkat çeken ve Selçuklu Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları ile yeniden canlandırılan Sille, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İbadethaneleri, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Sille taşından yapılan evleriyle turizmin yeni cazibesi olan merkez kendine özgü mimarisiyle gelen ziyaretçilere farklı bir ortam sunuyor. Törenler boyunca Sille’de yer alan Aya Elenia Müzesi, Sille Müzesi ve Zaman Müzesi’nin kapıları Şeb-i Arus döneminde haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret için açık olacak.