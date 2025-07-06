Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ikinci etabının temeli atılıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Stadyum–Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nin toplamda 21.1 kilometre uzunluğa sahip olacağını belirterek, projenin ilk etabı olan 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi arasındaki yapım çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi olarak hızla sürdürdüklerini hatırlattı.

Projenin ikinci etabı olan 10 kilometrelik Yeni Sanayi-Stadyum arasındaki yatırımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacağını kaydeden Başkan Altay, “Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattımızın ikinci etabının temelini Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla 7 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te stadyum yanında atacağız. Hem yapımı devam eden banliyö hattımızla hem de Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile Konya’mızın ulaşım altyapısı daha da güçlenecek. Bu önemli yatırımlar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Altay, tüm Konyalıları 7 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda düzenlenecek temel atma programına davet etti.