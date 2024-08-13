Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide destekleri kapsamında süper meyve olarak bilinen aronya fidanı desteği verilen çiftçiler hasada başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide destekleriyle tarıma ve tarımsal projelere destek olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma için tarımsal desteklemelere büyük önem verdiklerine dikkati çekti.

Tarımda öncü olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ederken bir yandan da çiftçilere destek olmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altay, tarımsal desteklemeleri ve projeleri planlarken, birim alandan yüksek gelir getirmesi, bitkilerin su tüketimi, mekanizasyon ve işçilik giderleri başta olmak üzere pek çok farklı durumları göz önünde bulundurarak, verimliliğin sürdürülebilirliği önemsediklerini kaydetti.

Bu kapsamda yeni bir meyvecilik projesi olan, yüksek antioksidan içermesi ve pek çok vitamine sahip olmasından dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle ‘Süper Meyve’ olarak adlandırılan aronyanın Konya tarımına kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar çiftçilerimize 165 dekar alanda 50 bin adet sertifikalı aronya fidanı desteğinde bulunarak; süper meyveyi şehrimizle buluşturduk. Çiftçilerimizin meyvenin hasadını yapmaya başladı. Bölgemizde toprak ve iklim şartlarına uyum sağlayan, işçiliğinin az, veriminin fazla olmasıyla bilinen aronyanın, alternatif ürünler kapsamında yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Yine çiftçilerimize sağladığımız tarımsal desteklemelerimizi de artırarak sürdüreceğiz" dedi.

ALTERNATİF ÜRÜN ARONYAYA İLGİ YOĞUN

Yüksek antioksidan içermesi ve pek çok vitamine sahip olmasından dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle “Süper Meyve” olarak da adlandırılan aronya, son dönemde çiftçilerin ilgisini çekiyor.

Alternatif ürün olması, yüksek gelir getirmesi nedeniyle de tercih edilen Aronya’nın, kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek damar tıkanıklığı, pıhtı oluşumu, saman nezlesi, sinüzit ve astım gibi hastalıkları önlediği, damarları güçlendirdiği ifade ediliyor.

Konya dahil birçok ilde ekilen ve birçok faydası bulunan aronyanın hasadı ise Ağustos ayından itibaren Eylül sonuna kadar geçen süre içinde yapılıyor.

