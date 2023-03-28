Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bisikletlerin tamir edilmesi için kurduğu tamir istasyonları, bisiklet kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 595 kilometreyle en uzun bisiklet yolu ağına ve en çok bisiklet kullanıcısına sahip şehri olan Konya’da bisiklet tamir istasyonu sayısını 40’a çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 595 kilometreyle en uzun bisiklet yolu ağına ve en çok bisiklet kullanıcısına sahip şehri olan Konya’da bisiklet kullanımını teşvik etmek için birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, muhtelif yerlere monte edilen bisiklet tamir istasyonlarının da bunlardan birisi olduğunu ifade etti.

Şehir merkezinde bulunan mevcut bisiklet tamir istasyonlarının bakımlarını yaptıklarını ve yenilerini ilave ederek tamir istasyonu sayısını 40’a çıkardıklarını dile getiren Başkan Altay, “Tamir istasyonlarımız, bisiklet kullanıcılarının sürüş esnasında bisikletlerinde meydana gelebilecek arızalara müdahale etme imkanı sunan tamir setleri ve hava pompasından oluşuyor. Ayrıca bu istasyonlarda; engelli vatandaşlarımızın araçlarını ve pusetlerini tamir edilebileceği aletler de bulunuyor” diye konuştu.

TRAMVAYDA SEYAHAT ESNASINDA BİSİKLET BAKIMLARI YAPILABİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Türkiye’de ilk kez hayata geçirdikleri Bisiklet Master Planı verilerinden yararlanarak bisiklet tamir istasyonlarının montaj edildiği noktaların belirlendiğini kaydeden Başkan Altay, “Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Türkiye’ye örnek olan Bisiklet Tramvayı içine de bu tamir setlerinden yerleştirdik. Böylece Bisiklet Tramvayını kullanan hemşehrilerimiz seyahatleri esnasında bisikletlerinin bakımlarını yapabilme imkanı buluyor” ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanıcıları, bisiklet tamir istasyonlarının yerlerini, Konya Akıllı Ulaşım Asistanı mobil uygulaması içerisinde yer alan Akıllı Bisikletli Ulaşım Sistemi (ABUS) üzerinde görebiliyor.