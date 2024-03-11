Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye’de yürütülen en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında “Büyük Larende Dönüşümü”nün İş Başlangıç Programını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Türkiye’de yürütülen en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından yürütülen Büyük Larende Dönüşümü Projesi’nde iş başlangıç programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Larende bölgesinde yürütülen tarihi projenin Konya için büyük bir iş olduğuna değindi. Türkiye’de bu konudaki yetkin insanlardan oluşan bir ekibe sahip olduklarını dile getiren Başkan Kavuş, “İnşallah surların ihyasıyla beraber, Larende Kapısı’nın da ihyasıyla beraber bölge tamamen hem kültürel hem tarihi hem sosyal yaşamın canlandığı; hem ticaretin eskiden olduğu gibi tam da kalbi olduğu; Bedesten ile beraber tüm tarihin, Bizans’ın, Roma’nın, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın da kalbinin attığı yerde tekrar canlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

ŞEHRE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜ ORTADAN KALKIYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise herkesin hayatının bir döneminde geçtiği, alışveriş yaptığı bir alan olan Larende Caddesi’nde büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özellikle inşaat malzemecilerinin yoğunlaştığı, fiziki mekan olarak hem şehir sakinlerine hizmet etmekten uzak hem de şehre yakışmayan bir görüntü oluştuğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Ayrıca burada ciddi bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Yine Şükran Mahallesi’nde yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün önünde de adeta bir ur gibi burada bir rahatsızlık oluşturuyordu. Meram Belediye’mizle yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda iyi bir noktaya geldik. Meydanlarda söylediğimiz bir şey var. ‘Üçlü olalım, güçlü olalım’ diye. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Büyük Larende Dönüşümü. İlçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla birlikte çok hızlı bir şekilde yürütüldü ve bu tarihi dönüşümde artık ikinci etabı tamamlamak üzeriyiz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK LARENDE DÖNÜŞÜMÜ ÜÇ ETAPTAN OLUŞUYOR

Büyük Larende Dönüşümünde üç etaplı bir iş yürütüldüğünü paylaşan Başkan Altay şöyle devam etti.

“Birincisi, mevcut dükkanların taşınma süreci. Eski Hayvan Pazarı’nın bulunduğu yerde yapmış olduğumuz dükkanlarımıza esnafımızı taşıdık. Esnafımız şimdi yeni yerlerine taşındı, orada ticaretlerine devam ediyor. Esnafımız burada mülk sahibi ya da kiracı olmasına bakılmaksızın uzun vadeli imkanlarla mülk sahibi oldular. İkinci etapta da kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve bugün yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıkım işlemini bir an önce tamamlayarak caddeyi trafiğe açmayı arzu ediyoruz. Şimdi üçüncü etabın da başlangıcını bugün itibariyle yapmış oluyoruz. Burada en temel amacımız olan Konya’nın dış surlarının ortaya çıkarılması süreciyle ilgili start verilmiş oldu. Şimdi yüzey temizleme çalışmalarından sonra arkeolojik kazı çalışmaları devam edecek. Sonra konstrüksiyon ve rekonstrüksiyon projeleriyle ne yapabileceğimizi bir kez daha görmüş olacağız.”

PROJE KONYA TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Projede Konya tarihine ışık tutacak verilerin çıkmasına yönelik beklentisini dile getiren Başkan Altay, “Konya kadim bir şehir. 200 yıl başkentlik yapmış bir şehir ve bu şehrin dış surlarının kalıntılarını birçok yerde görüyoruz. İnşallah burada sur duvarlarının yeniden ihyasıyla birlikte Konya’da yeniden sur içini konuştuğumuz bir dönemin başlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Konya’da iki önemli eser olan Sahip Ata ve Sırçalı Medreseleri arasında yapmış olduğumuz kamulaştırmalar neticesinde de iki nadide eser gün yüzüne çıkmış oldu. İnşallah Şükran Kentsel dönüşümünün tamamlanması ve Darü’l-Mülk kapsamındaki bu işimizle birlikte o büyük yapbozun parçalarını tek tek yerine koymaya devam ediyoruz” diye konuştu.