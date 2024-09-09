Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla hizmet veren Türk-İslam Sanatları Akademisi (TİSA)’nde ön kayıt süreci başlıyorKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Türk-İslam Sanatları Akademisi’nde (TİSA) yeni dönem kayıtları başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde Geleneksel Türk İslam Sanatları Akademisi olarak kurulan TİSA, sanatseverlere geniş bir yelpazede yetkinlik kazandırmayı hedefleyen benzersiz bir eğitim deneyimi sunuyor.

ÖĞRENCİLERE KAPSAMLI EĞİTİM HİZMETİ VERİLİYOR

Eğitimler kapsamında geleneksel sanat dalları arasında yer alan Tezhip, Kalemişi, Resim, Musiki ve Hüsn-i Hat gibi zengin içeriklere ek olarak, Osmanlı Türkçesi, Farsça, Divan Edebiyatı ve Sanat Felsefesi gibi nadide akademik alanlar da öğrencilere hizmet veriliyor.

TİSA, sanatın sadece bir yetenek değil, derin bir bilgi birikimi ve tarihsel miras olduğunu vurgulayarak, öğrencilerine temelden profesyonelliğe uzanan bir eğitim süreci vaat ediyor.

TİSA’nın başarısının arkasındaki en önemli unsurlardan biri, her bir sanat dalında yetkin ve deneyimli eğitmen kadrosu olarak öne çıkıyor. Akademi, öğrencilerine sadece teknik bilgi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sanatı hissetme ve kültürel birikimlerle bütünleşme fırsatı da veriyor.

Sanatın farklı dallarında ustalık kazanırken, hocaların birebir ilgisiyle bilgi ve beceri kazanma şansı sunan TİSA, sanatın derinliklerine inmek isteyen herkes için eşsiz bir kapı aralıyor.

DETAYLI VE DİSİPLİNLİ EĞİTİM PROGRAMI

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk-İslam Sanatları Akademisi’nde beş sanat branşı ve dört edebiyat branşında karma eğitim modeliyle kapsamlı bir program uygulanıyor. Sanat branşlarından herhangi birini seçen öğrenciler, aynı zamanda Edebiyat branşlarında da eğitim alarak çok yönlü bir sanat eğitimiyle donatılıyor.

Sanat branşları Musiki, Hüsn-i Hat, Tezhip, Resim ve Kalemişi’nden oluşurken; Edebiyat branşlarında Sanat Felsefesi, Osmanlı Türkçesi, Farsça ve Divan Edebiyatı yer alıyor. Bu disiplinler arası yaklaşım, öğrencilerin sanatı derinlemesine kavramalarını sağlarken, kültürel mirasımızın zenginliğine de tanıklık etmelerine olanak sağlıyor.

KAYIT VE MÜLAKAT SÜRECİ

Sanat yolculuğuna adım atmak isteyenler, 10-23 Eylül tarihleri arasında www.komek.org.tr adresinden Konya Büyükşehir Belediyesi Türk-İslam Sanatları Akademisi’ne kayıt yaptırabilecek. 28 Eylül’de gerçekleştirilecek mülakat sonucu kesin kayıt hakkı kazanacak adaylar, bu prestijli akademide yer alma şansı elde edecek.