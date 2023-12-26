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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile Konya’da turizm alanında faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileriyle turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde faaliyet gösteren turizm paydaşlarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Altay ile birlikte; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Konya’da turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Turizmin canlanması ve şehrin kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, “Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinliklerinin ardından merkez ilçe belediye başkanlarımızla ve şehrimizde turizm alanında faaliyet gösteren paydaşlarımızla bir araya geldik. Her alanda olduğu gibi turizmde de her geçen gün güçlenen şehrimizin bu alandan aldığı payı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.