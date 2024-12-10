Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla turizm firmalarının temsilcilerine ve rehberlere yönelik Konya’nın Zenginlikleri: Turizm ve Kültürel Miras Eğitimi konulu eğitim programı gerçekleştirdi. 5 gün süren eğitimlerde katılımcılar, alanında uzman kişiler tarafından çeşitli konularda bilgilendirildi.KONYA (İGFA) - Konya’da turizmin geliştirilmesi için çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki turizm firmalarının temsilcilerine ve rehberlere yönelik Konya’nın Zenginlikleri: Turizm ve Kültürel Miras Eğitimi programı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta hafta boyunca çeşitli konu başlıklarında düzenlenen eğitimlerin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç eğitim programına katılanlara teşekkür etti.

Eğitimlerin ilk gününde Savatra Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Işık ile Dr. Coşkun Bilgi “Kazı Alanları Güncel Gelişmeler” temalı eğitimlerde katılımcıları bilgilendirdi.

İkinci gün programı kapsamında Hristiyanlık Dönemi Konya’sı konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde Doç. Dr. İlker Mete Miroğlu, erken Hristiyanlık dönemi Konya’sı ile Sille, Kilistra, Lystra Bölgeleri konularında konuştu.

Selçuklu Dönemi Konya’sı konulu üçüncü gün eğitimlerinde Doç. Dr. Zehra Odabaşı tarafından Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi ve Anadolu Selçuklu Konya’sı katılımcılara anlatıldı.

Dördüncü gün düzenlenen Gastronomi ve Destinasyonlar konulu eğitimde de Doç. Dr. Yılmaz Seçim, Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Süleyman Sayan ve Profesyonel Turist Rehberi Tuğba Kabakçı, Konya Mutfağı, Gastronomi Alanları ve Gastronomi Turizmi, Yeni turizm destinasyonları ile eko-turizm ve trekking rotalarını anlattı.

Programın beşinci ve son gününde ise Doç. Dr. Muammer Ulutürk, Konya şehir kültürünü anlattığı bir konuşma gerçekleştirirken programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.