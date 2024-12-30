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2024-2025 sezonunu ilk 6 sırada tamamlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beykoz Belediyesi SK, Nilüfer Belediyesi SK, Spor Toto SK, Köyceğiz Belediyesi SK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi SK doğrudan HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası 8’li Final’e katılacak.

2 maçtan 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Konya Büyükşehir Belediyespor grubu lider tamamlayıp HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası 8’li Final’de mücadele etme hakkı elde etti.

A Grubu’nda yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar Mihalıççık Belediyespor’u 39-31 yenerken Trabzon ekibiyle de 31-31 berabere kalarak gol averajıyla grubunu lider tamamladı.

İki grupta 6 takımın mücadele ettiği eleme turu maçları, 27-29 Aralık tarihleri arasında Konya ve Rize’de oynandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda son 8’e adını yazdırdı. KONYA (İGFA) - Hentbol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda devre arasına girilirken hentbol heyecanı HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu maçlarıyla devam etti.

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