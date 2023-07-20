Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü projede Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 7 milyon metrekarelik alanda ekilen ürünlerin hasadı yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte buğday hasadına katılarak, gerçekleştirdikleri iş birliğiyle Konya’da tarımsal üretime önemli bir katkı sağladıklarını ifade etti.

Konya’nın bir tarım şehri olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Saraçoğlu Mahallemizde 7 milyon metrekarelik alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun 3 milyon metrekaresinde kuraklığa dayanıklı 4 çeşit buğday üretimi gerçekleştirdik. Burada bir taraftan atıl arazilerin tarıma kazandırılmasını sağlanırken bir taraftan da hiç sulama yapmadan susuz tarımla özellikle yerli 4 tohumun istatiksel verisini ortaya çıkarmış oluyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, Konya’da özellikle kurak iklimlerde yerli tohumun geliştirilmesiyle ilgili bir çaba sarf ettiklerini belirterek, burada 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda nohut ekimi, 2,5 milyon metrekarelik alanda da yeril ve milli tohumluk patates üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

7 milyon metrekare ekim alanını gelecek yıl 10 milyon metrekareye çıkarmakla ilgili bir çabaları olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Burada temel hedef atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla beraber Konya tarımına AR-GE çalışması yaparak ileride iklim değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili bir veri ortaya çıkarmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karatay Belediyemizle beraber projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Konya bir tarım şehri, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak burada yaptığımız çalışmaların sonucunda elde edeceğimiz verileri de tüm Türkiye ve dünyayla da paylaşma imkanına kavuşmuş olacağız" dedi.