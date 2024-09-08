Konya'da Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi seminer çalışmalarının son gününde okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, ziyaretleri kapsamında İnönü Ortaokulu ve Kuzören Şehit Sinan Aktay Ortaokuluna giderek öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya geldi. İşcan'ın okul ziyaretlerine Şube Müdürü İbrahim Polater ve Özel Büro Görevlisi Tuçe Atak Meral eşlik etti.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Mahmut İşcan, "Özlem ve sabırsızlıkla beklediğimiz günlere nihayet sağ salim bir şekilde kavuştuk. Yuvanıza hoş geldiniz. Bir kaç gün sonra sınıf ve okul bahçesini dolduracak olan öğrenciler için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin önem ve değerine de vurgu yapan İşcan, bu konuda şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim döneminde her kademenin ilk sınıfında uygulanacak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamındaki yeni müfredat doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Eğitim ve seminerlerden sonra sıra şimdi uygulamada. Tüm öğretmenlerimizin bu müfredata uygun bir şekilde eğitime katkı yapacaklarına inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Yeni eğitim yılımız hayırlı olsun."