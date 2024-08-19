Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” Konya’dan ve Konya dışından on binlerce ziyaretçiyi misafir etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, oda başkanları ile esnafların ve vatandaşların katılımıyla açılışı gerçekleştirilen “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişe sahip Bedesten Çarşısı’nın günümüzde de ticaretin merkezi olma özelliğini sürdüren çok kıymetli bir yapı olduğunu ifade etti.

Ticaretin canlanması amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’nde şehir içinden ve dışından gelen on binlerce misafiri ağırladıklarını belirten Başkan Altay, “16-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlediğimiz Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında birçok etkinliğe ve indirime imza atıldı. Üç gün boyunca hem ziyaretçilerimiz memnun kaldı hem de esnafımızın yüzü güldü. Büyükşehir Belediyesi olarak ahilik geleneğini yaşatmaya, şehir ekonomisine katkı sağlamaya ve Bedesten kültürünü gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ediyoruz. Bedesten Alışveriş Günleri’ne katılan tüm hemşehrilerime, misafirlerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ VE ESNAF MEMNUN KALDI

Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’ne katılan vatandaşlar da birbirinden farklı etkinliklerden ve yapılan indirimlerden çok memnun kaldıklarını belirtti.

Şehir içinden ve dışından binlerce misafiri ağırlayan esnaflar da etkinlik kapsamında unutulmaya yüz tutan mesleklerin hatırlatılmasının da çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.