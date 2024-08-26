Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde, Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde gerçekleştirilecek 3. Yayıncılık Yaz Okulu Konya’da başladı.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle Konya’da üçüncüsü düzenlenen “Yayıncılık Yaz Okulu” başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde düzenlenen 3. Yayıncılık Yaz Okulu’nun açılış programında ilk olarak SİA Direktörü Ali Güney, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra Yayıncılık Yaz Okulu mezunlarından Emre Emrullah Boğazlıyan, Elif Tokkal ve Ali Gezginci deneyimlerini paylaştı.

Ardından Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclis Başkan Vekili Berat Kuzu, programın yayıncılık sektörü için öneminden bahsetti.

“KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ DEDİĞİMİZ ALAN SADECE 3 BÜYÜK ŞEHRİMİZDEN İBARET OLMAMALIDIR “

3. Yayıncılık Yaz Okulu’nun açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Yayıncılık Yaz Okulu’nun gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulunarak, “Konya Büyükşehir Belediye’mizin son dönemde attığı önemli adımlar yine Necmettin Erbakan Üniversite’mizin kültürün farklı alanlarında gelişimle ilgili olarak ortaya koyduğu inisiyatif ve bunun sonucunda ortaya çıkan Sosyal İnovasyon Ajansı ve onun bir şehirde yarattığı büyük sinerji bizi doğrusu Konya’ya yöneltti. Biz şuna gönülden inanıyoruz; bir ülkenin topyekûn kalkınmasında kültürel kalkınma birincil derecede önceliklidir ve bu kültürel kalkınmanın gerçekleşmesinde bu ülkenin dört bir yanındaki her bir gencin, bireyin bir katkısı olmalıdır. Kültür endüstrileri dediğimiz alan sadece 3 büyük şehrimizden ibaret olmamalıdır. Anadolu’nun geri kalanı da bu anlamda inisiyatif almalı ve katkı sunmalıdır ki Anadolu’nun her bir evladının kültürel kalkınmanın gerçekleşmesi noktasında bilgi, birikim ve yetenek sahibi olduğuna gönülden inanıyoruz. Bunu da bu okul sayesinde beraber tescil etmiş olduk” değerlendirmesinde bulundu.

“KONYA’YI TAŞRA OLMAKTAN ÇIKARDIK, MERKEZ HALİNE GETİRDİK”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, SİA ile birlikte çok önemli konuların farkına varıldığını ifade ederek, “Konya’yı taşra olmaktan çıkardık, merkez haline getirdik. Bu büyük başarıyı kendi başımıza yapamazdık. Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversite. Bu konuda, Büyükşehir Belediye’mize, Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yayıncılık Yaz Okulu da inşallah onlarca, yirmilerce, çeyrek, yüzyıla ulaşsın ve marka değeri haline gelsin. Katılımcıların çok faydalı bir yaz okulu geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı’nda 1 Eylül’e kadar devam edecek Yayıncılık Yaz Okulu’na Konya ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen gençler katılıyor.