Konya Büyükşehir bünyesindeki Kapsül Teknoloji Platformu 8 ülkeden 50 gence girişimcilik eğitimi verdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, gençlerin girişimcilik konusunda teşvik edilmesi amacıyla uluslararası çalışmalara imza atıyor.

Türkiye Ulusal Ajansı’ndan hibe alarak “Girişimcilik Ekosisteminde Gençlik Projesi”ni hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, coğrafi ve kültürel dezavantajları olan 8 ülkeden 50 genci Konya’da misafir etti.

Dokuz gün süren program boyunca Türkiye’yle birlikte projenin ortak ülkeleri; İtalya, İspanya, Litvanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Hollanda’dan gelen gençlerin; atölye çalışmaları, simülasyonlar, beyin fırtınaları, drama faaliyetleri, takım çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle girişimcilik konusunda bilgi ve deneyimleri artırıldı. Proje kapsamında teknik gezilere katılan uluslararası gençler; Innopark, Konya Ticaret Odası, Konya Bilim Merkezi gibi sanayi, ticaret ve bilim yuvalarını da ziyaret ederek bu kuruluşların işleyişlerini yakından görme fırsatı buldular.

Projeyle; uluslararası gençlerin girişimcilik konusunda temel bilgilerinin artırılması, işsiz gençleri girişimciliğe yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi ayrıca girişimcilik kültürünün oluşturulması hedefleniyor.