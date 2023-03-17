Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen “Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı” Konya’da başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir'in ev sahipliğinde 2 gün sürecek “Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı”nın açılışında konuşan TÜBA Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yöneticisi ve TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nda öngörüldüğü gibi 1,5 dereceyle sınırlı tutabilmek için emisyonların 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında azaltılması ve 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşılması gerektiğine vurgu yaptı.

“YARINLARIMIZ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

TÜBA Başkan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, G-7, G-8, G-20 ülkeleri kendi sanayi çarklarını kurarken, kendi milli gelirlerini yükseltirken yaptıkları tüm acımasızca uygulamaların maliyetini dünyanın diğer insanlarına fatura ederek bugünlere kadar geldiklerine vurgu yaptı.

"Dünyanın tıkandığını, artık herkes için tehlike çanlarının çaldığını görüyoruz, biliyoruz ve tedbir almak için mecbur olduğumuzun altını sadece biz değil, tüm dünyadaki bilim insanları çiziyor" diyen Şeker, "Hepimizin sorumluluğu var ama zenginlerin sorumluluğu daha yüksek. Onlar da fatura ödemekten kaçınıyorlar. Afrika’daki, Asya’dakiler ödesin diyorlar. Kendilerini fatura ödemekten imtina ettikleri süreçte bizler de onların keyfi için değil ama gelecek nesillerin keyfi için, insana saygımız için, kendimize saygımız için, yaratılan tüm canlara saygımız için, Yaradan’a saygımızdan dolayı üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu vesileyle böyle bir toplantıya destek vererek, ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremlerle birlikte çok büyük bir felaket yaşandığını, Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Hatay’da çok uzun süren görevden sonra şehre döndüklerini anlattı.

Oraları gördükten sonra bir şehir yöneticisi olarak sorumluluklarının ne kadar ağır olduğunun bir kez daha farkına vardıklarını ifade eden Başkan Altay, “Bu dönemde konuşulan en önemli konu, dirençli şehirler. Dirençli şehirlerden kastımız, tüm afetlere karşı şehirlerimizin direncini artırabilecek yol haritaları oluşturabilmek. Bunda özellikle Türkiye’de en önemli konulardan birisi deprem. Konya belki bu konuda biraz şanslı gözükse de yine Akşehir, Ilgın, Doğanhisar hatta Altınekin birinci dereceden deprem bölgesi ve şehrimize çok yakın mesafelerdeler. Yapı stokumuzun büyük bir kısmı tüm Türkiye’de olduğu gibi 2000 yılından önce yapılmış binalar. Ve bunların bir periyotta değiştirilmesi gerekiyor. Tabii burada sorumluluğu sadece kamunun üstlenmesi mümkün değil. Onun için mülk sahiplerinin bu konuda mutlaka paydaş olarak yardımcı olması gerekiyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yürütmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Başkan Altay, Konya için önemli risklerden birisinin de iklim değişikliğine bağlı kuraklık olduğuna dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı” 18 Mart akşamına kadar çeşitli oturumlarla devam edecek.