Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Konya’da misafir edilen depremzedelerin iftar bereketine ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte deprem bölgelerinden gelerek Konya’da misafir edilen depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

KYK Mesnevi Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, depremzedeleri Konya’da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Konyalılar olarak kapılarının ve gönüllerinin her zaman kendilerine açık olduğunu söyledi.

“İNŞALLAH BİR AN ÖNCE BUNUN ÜSTESİNDEN DE GELİNECEKTİR”

“Rabbim bütün afetlerden şehirlerimizi, ülkemizi korusun” diye devam eden Başkan Altay, “Bir afet yaşadığımızda milletimizin nasıl birlik-beraberlik içerisinde olduğuna şahitlik ediyoruz. Konya olarak biz Hatay’da görevlendirildik. Başka şehirlerden misafirlerimiz de var. Oralarda da başka belediyelerimiz hizmetlerin yürütülmesi ve hayatın bir an önce normale dönmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Bir taraftan da sizin gibi Konya’da misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çaba sarf ediyoruz. Devletimiz büyük ve güçlü. İnşallah bir an önce bunun üstesinden de gelinecektir. Ben bölgeye sıklıkla giden bir kardeşiniz olarak oradaki kalıcı konutların yapımının hızla devam ettiğini de sizlere iletmeyi bir borç bilirim. Tekrar tüm Konyalılar adına ‘hoş geldiniz’ diyorum. Hayırlı Ramazanlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Bu Ramazan ayını bu şekilde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak her türlü felaketten, musibetten muhafaza etsin. Sıkıntılarımız olsa da devletimizin büyüklüğü, milletimizin azizliği, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın can siperane seferberlik haliyle yaraların hızla sarılması bir umut veriyor bizlere. Rabbimden sizlere sağlık, afiyet diliyorum. Yaralarımız tez zamanda sarılsın, hayatın kalan kısmında yine aynı güzelliklerle nice Ramazanları ve bayramları da yaşayalım inşallah” diye konuştu.