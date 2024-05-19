Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik “Akıllı Şehir, Stratejiler ve Uygulamaları” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerine “Akıllı Şehir, Stratejiler ve Uygulamaları”nı anlattı.

NEÜ Mühendislik Fakültesi Köyceğiz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Akıllı Şehir, Stratejiler ve Uygulamaları” adlı sunumda akıllı şehir kavramının tanıtımı yapılarak dünyadaki ve Türkiye’deki akıllı şehir çalışmalarına detaylı bir bakış sunuldu.

Dünya genelindeki örneklerin ve Türkiye’deki gelişmelerin, akıllı şehirlerin önemini vurgulamak amacıyla katılımcılara geniş bir perspektif sunduğu programda, katılımcılara Konya’nın mevcut durumu, gelecek hedefleri ve akıllı şehir uygulamaları ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca, Konya’nın akıllı şehir vizyonu ve bu doğrultuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planları’na tam uyumlu şekilde, yerli ve milli imkânlarla oluşturulan ilk Yerel Akıllı Şehir Strateji ve Yol Haritası kapsamında yapılan çalışmalara değinildi.

Sunumda girişimcilere, akademisyenlere, uygulama geliştiricilere ve her kesimden vatandaşın Konya’ya ait verilere erişimini sağlayan Açık veri Portalı da katılımcılara detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılar; tez veya projeleri için ihtiyaç duydukları şehre ait verileri bu portal üzerinden talep edebileceklerini ve yetkililerin veri sahibi kurumlarla koordineli bir şekilde uygun olanları paylaşabileceğine dair bilgiler edindi.

Programda yeni tasarımı ve birçok fonksiyonu ile hizmete alınan akıllı şehir web sayfası “akillisehir.konya.bel.tr” üzerinden de şehre dair proje fikirlerinin paylaşılabileceği, önerilerin sunulabileceği “Fikrim Var Modülünden” öğrenciler ve akademisyenlerin proje fikirleriyle Akıllı Şehir Konya’ya katkı sunabileceklerine dair bilgiler paylaşıldı. Ayrıca öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanılan, şehir içi ulaşımda verimliliği artıran ve kullanıcıların toplu taşıma hizmetlerine kolay erişimini sağlayan ATUS (Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi) da anlatıldı.

Konya’nın 2022-2030 Konya Akıllı Şehir Stratejisinin web sayfasında herkesin erişimine açıldığı ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların detaylı bir şekilde aktarıldığı sunumda üniversitelerin akademisyenleri ve öğrencilerinin stratejide yer alan projelere destek olabileceği ve bu konudaki iş birliği fırsatlarına dikkat çekildi.

Toplantı sonrasında, uygulamalardan duyulan memnuniyet ve çalışmaların daha verimli hale gelmesi için öneriler alındı.