Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” başladı.KONYA (İGFA) - Kapu Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Bedesten içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin yaptığı dua ve kesilen kurdeleyle “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri”nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir geleneği yaşatmak adına Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’ni gerçekleştirdiklerini söyledi. Bedesten bölgesinin Konya’nın kalbi konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Hem ticari hem de sosyal anlamda Konya’nın en önemli merkezlerden birisi burası. Özellikle son dönemde yapılan restorasyon çalışmalarıyla Bedesten’de ve Türbe Önü Çarşılarındaki alışverişi yeniden canlandırmaya gayret ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz festival de aslında özellikle Konyalıların tekrar Bedesteni keşfetmeleri, yeniden çocuklarıyla, aileleriyle buradan alışverişin keyfini yaşamaları ve Konya’nın ruhunu yaşamaları adına çok önemli” diye konuştu.

“ÜÇ GÜN BOYUNCA BURAYI BİR BAYRAM HAVASINA DÖNÜŞTÜRMEYİ ARZU EDİYORUZ”

Sadece Konya’dan değil, Konya dışından da insanların alışverişe gelmesini arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Sultan Alparslan’ın, Hazreti Mevlana’nın, Şeyh Sadrettin-i Konevi’nin ayak izlerinin bulunduğu yerlerdeyiz. Ahilik geleneğinin başlatıldığı merkezdeyiz ve buranın yeniden canlanması hepimiz için çok kıymetli ve önemli. Esnafımızdan da ricamız, gelenek olduğu üzere akşam ezanından sonra dükkanlarını kapatmamaları. Üç gün boyunca yatsı sonuna kadar burada ticaretin devam etmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle tüm Konyalıları ve civardaki vatandaşlarımızı Bedesten Alışveriş Festivali’ne katılmaya davet ediyorum. Sadece alışveriş için değil, bu bölgeyi tanımak, yeniden anlatmak için bir fırsat olarak değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece alışverişle ilgili programlar değil, onun haricinde mehteranımızın gösterileri, söyleşiler, konserler de olacak. Üç gün boyunca burayı bir bayram havasına dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’ni KONESOB ile beraber gerçekleştiriyoruz. Festivalimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, “Bedesten’i yaşatmak üzere bu güzel geleneği canlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bilmeyenlerin, görmeyenlerin Bedesteni mutlaka bu üç günde de olsa ziyaret etmelerini temenni ediyorum. Hayırlı, bereketli bir üç gün temenni ediyorum. Rabbim esnafımıza bol, bereketli kazançlar nasip etsin. Buraya gelecek, gezecek, görecek vatandaşlarımıza da hayırlı güzel saatler geçirmelerini diliyorum” açıklamasında bulundu.

“TARİHİMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE, GEÇMİŞİMİZE BİR SELAM VERME YÖNÜNDE BEDESTEN’DE OLMAK LAZIM”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Hem esnafımızın, eşrafımızın maişetlerini temin etmesi hem de burada tarihimize, kültürümüze, geçmişimize bir selam verme yönünde Bedesten’de olmak lazım. Bedesten denilince, ticari yönü elbette önemli ama aynı zamanda kültürel değerlerimizin yeni nesillere aktarılması yönünden çok önemli bir alandır. Bu kültürel değerlerin yaşatılmasında da hem esnaf odalarımızın hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın gıyasetinde ilçe belediyelerimizle beraber esnaflarımıza bu türden festivallerle yapmış olduğu katkıyı, yardımı ben de takdirle karşılıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Hayra, berekete vesile olsun” cümlelerini kullandı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da ikincisi düzenlenen etkinlik dolayısıyla Başkan Altay’a teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile esnafların ve vatandaşların katıldığı açılışın ardından protokol mensupları misafirlere aşure ikram etti.