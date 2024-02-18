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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nın alt geçit kısmının trafiğe açıldığını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nın alt taraftan geçişlere açıldığını duyurdu.

Makam aracı TOGG ile alt geçitte bir sürüş yaparak köprülü kavşağı tanıtan Başkan Altay, Konya merkezde trafiği rahatlatma adına Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri, 1,5 milyar lira maliyetli 4 önemli köprülü kavşaktan birinin de İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı olduğunu söyledi.

Konya için bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Fırat Caddesi Köprülü Kavşağımızın işlemlerinin bir kısmı tamamlandı ve trafiği alttan yönlendirdik. Şu an itibariyle trafiğe açmış olduk. İnşallah en kısa sürede üst taraflarını da tamamlayarak bütün işlemlerimizi bitirmiş olacağız. Böylece Beyşehir Yolu’ndan gelip Afyon istikametine giden hattı tamamlamış olacağız” diye konuştu.

1,5 milyar bedelle Konya’ya kazandıracakları 4 köprülü kavşağın inşaatlarının hızla devam ettiğini anımsatan Başkan Altay, “Sedirler Köprülü Kavşağı’nın ardından Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nı da açmış oluyoruz. Son trafik ışığımız Fırat Caddesi’ndeydi. Bunu da ortadan kaldırarak bu istikametteki trafiğin kesintisiz şekilde akışını sağlamış olacağız. Konya’ya yakışır bir altgeçit daha hizmete girmiş oldu. Konya’mıza hayırlı olsun. İnşallah üst tarafları da en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.