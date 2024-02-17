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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’la birlikte 31 ilçedeki aktif 239 amatör spor kulübüne malzeme desteği programına katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde aktif faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine her yıl olduğu gibi bu yıl da malzeme desteğinde bulundu.

Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yardımların her yıl giderek arttığını belirterek, “Bu yıl da sayın başkanımızın ve ekibinin aldığı malzemeler hem kaliteli hem a’dan z’ye bir takımın faydalanabileceği tüm malzemeleri kapsıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR’İN VE BELEDİYELERİMİZİN DESTEĞİ SAYESİNDE KONYA’MIZDA SPOR GELİŞİYOR”

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde, yerelde de Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin büyük destekleri sayesinde Konya’da sporun geliştiğini ifade ederek, “Bu kapsamda bugün burada ilimizde faal olan birçok amatör spor kulübümüze Konya Büyükşehir Belediye’miz tarafından alınan spor malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu program vesilesiyle şehrimize gençlik ve spor alanında yapmış olduğunuz tüm katkı ve destekler için Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

“OLİMPİYATLARA HAZIR OLDUĞUMUZU HEM İSLAM DÜNYASINA HEM ÜLKEMİZE GÖSTERDİK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda hizmet ürettiklerini ama en çok keyif aldıkları işin gençlerle ilgili yaptıkları işler olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı.

Böyle bir programda sporcularla ve spor kulüpleriyle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Konya birçok manada öne çıkmış bir şehir. Tarım şehri, sanayi şehri, öğrenci şehri ama son dönemde yapılan yatırımlarla birlikte aynı zamanda bir spor şehri. 2022 yılında İslami Dayanışma Oyunları’nı düzenleyerek ne kadar yüksek seviyede bir spor tesisine sahip olduğumuzu, adeta olimpiyatların tüm branşlarında müsabaka yapacak tesislere sahip olduğumuzu hem İslam dünyasına hem ülkemize göstermiş olduk. Yine 2022 yılında İslam Dünyası Spor Başkenti olduk ve 2023 yılında da UNESCO ve Dünya Spor Şehirleri Federasyonu tarafından Dünya Spor Başkenti ilan edildik. Bu manada birçok müsabaka, birçok organizasyon gerçekleştirildi. Basketbol Federasyonumuzun dörtlü kupasının final müsabakaları da Konya’mızda oynanacak. Özellikle Pazar günü 15.30’da oynanacak final müsabakasına tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Bugün 7,5 milyon lira değerinde amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulacağız. İnşallah çocuklarımızın gelişimine, spor alışkanlıklarının oluşmasına ve gelecekte profesyonel yaşantılarına adım atmalarında bir katkı sunulmasını temenni ediyorum. Gençlerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Altay ayrıca programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ın da hem ASKF Başkanlığı döneminde hem de Spor Genel Müdürlüğü döneminde amatör sporuna çok büyük katkılar sunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

“KONYA BÜYÜKŞEHİR YILLARDIR KULÜPLERE CİDDİ ANLAMDA DESTEK VERİYOR”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır kulüplere ciddi anlamda destek verdiğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Uğur İbrahim Altay başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ve Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygulanmaya konmasıyla birlikte 31 ilçemizde tüm kulüplere malzeme ulaştırılmaya başlandı. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, miniklerimizi, yıldızlarımızı, ümitlerimizi, büyüklerimizi, basketbolcularımızı, voleybolcularımızı, karatecilerimizi, tekvandocularımızı ve sporcu kızlarımızı burada görmekten çok mutlu oldum. Gelecek sizin. Mahkeme kadıya mülk değil. 20 sene sonra sizlerin içinden kardeşlerimiz Konya’da belediye başkanı olacak, milletvekili olacak, ilinde, ilçesinde görevler alacak. Onun için bugünlerin kıymetini bilin ve kendisini geleceğe en güzel şekilde hazırlayın.”

AK Parti Konya Milletvekili Baykan ve Başkan Altay, konuşmaların ardından kulüplere malzemelerini teslim etti.

239 AKTİF KULÜBE 7,5 MİLYON LİRALIK MALZEME

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde bulunan amatör futbol kulüpleri, kadın futbol kulüpleri, salon sporlarında faaliyet gösteren kulüpler, engelliler spor kulüpleri ve Spor Liseleri olmak üzere, aktif 239 kulübe bu yıl için 7,5 Milyon Lira tutarında malzeme dağıtımı yaptı.