Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ilçe merkezlerindeki atıksu arıtma tesisi yatırımlarına devam ediyor.KONYA (İGFA) - Bu kapsamda Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent atıksu arıtma tesisleri projeleri için son aşamaya gelen KOSKİ, “Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında finanse edilecek olan tesisler için halkın katılımı toplantıları düzenledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve bölge halkının katılım sağladığı toplantılarda projelerin detayları ve halkın sürece nasıl dahil olabilecekleri konusunda bilgiler veren KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan da muhtelif öneriler aldı.

Proje kapsamında finanse edilecek olan tesislerden Derebucak ve Taşkent atıksu arıtma tesisleri 400 metreküpgün kapasiteli, Doğanhisar Atıksu Arıtma Tesisi ise 1000 metreküpgün kapasiteli olarak inşa edilecek. Doğanhisar Atıksu Arıtma Tesisi’nden ilçe merkezinin yanı sıra Çınaroba ve Yenice mahalleleri de faydalanacak. Kasım ayının ilk haftasında yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi ve yıl bitmeden sözleşmenin imzalanması planlanan atıksu arıtma tesisi projelerinin, iklim koşullarına göre 2024 yılı bahar aylarında temellerin atılması ve 2024 yılı bitmeden de tamamlanıp devreye alınması hedefleniyor.