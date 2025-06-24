Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük heyecana sahne olan Ayak Tenisi Turnuvası, bu yıl da kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - 64 takım ve 255 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda Demirspor, turnuvanın birincisi oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ayak Tenisi Şampiyonası tamamlandı.

Turnuvaya 64 takım ve 255 sporcu katılım sağladı. 3 set üzerinden oynanan karşılaşmalarda toplamda 64 maç yapıldı. Sporcuların sergilediği performans, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

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Finalde Aslan FC ile Demirspor karşı karşıya geldi. Spor Konya Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın ardından rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Demirspor, turnuvanın birincisi olarak kupaya uzandı.

Aslan FC, turnuvayı ikinci sırada tamamlarken; Pelospor üçüncülüğü, Kalkan Team ise dördüncülüğü elde etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreninde sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: İGF