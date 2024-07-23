Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Baba-Oğul Kampı bu yıl da yoğun ilgi gördü. 8-13 yaş arası erkek çocuklar, babalarıyla birlikte katıldıkları etkinlikte unutulmaz anlar yaşadı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 8-13 yaş arası erkek çocukların babalarıyla katıldığı Baba-Oğul Kampı yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi “Spor Konya Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Baba-Oğul Kampı’nda çocuklar, babalarıyla vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Spor Konya Apa Kamp Alanı’nda 8-10 yaş ve 11-13 yaş şeklinde 2 ayrı kategoride gerçekleşen kamp 2 gün sürdü.

Çocukların babalarıyla birlikte çeşitli etkinliklere katıldığı kampa büyük heyecana sahne oldu. Sportif, eğitsel, deneysel ve sanatsal yarışmalarla dolu dolu geçen kampta hem babalar hem oğulları unutulmaz anlar yaşadı.