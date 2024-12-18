Konya, bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine en güzel şekilde ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7-17 Aralık tarihleri arasındaki Şeb-i Arus etkinliklerinde bu yıl da tüm dünyadan on binlerce Mevlana dostunu Hz. Mevlana’nın sevgi, hoşgörü ve birlik ikliminde buluşturduklarını belirterek, bu özel günlerde Konya’nın bir kez daha kardeşliğin ve barışın sembolü olduğunu vurguladı.

Mevlana dostlarını Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Altay, “Konya, manevi atmosferiyle misafirlerini bir kez daha kucakladı. Yapılan sema mukabeleleriyle, manevi sohbetin feyzinden yayılan muhabbet kokusu gönülleri mest etti. Türbeönü Buluşmaları, Mesnevi Sohbetleri, Selsebil Konserleri, paneller, konferanslar ve sergilerle; Hazreti Mevlana’yı anarken aynı zamanda onun evrensel mesajlarını paylaşma ve yayma gayreti içinde olduk” diye konuştu.

UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde olan Mevlevi Sema Törenlerinin yaşatılmasına ve Mevlana’nın barış mesajlarının tüm dünyaya aktarılmasına büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay, “751. Vuslat törenleri için Hz. Mevlana’nın ‘Gel’ çağrısını yüreklerinde hissederek Selçuklu dârülmülkü Konya’ya akın eden ülkemizden ve tüm dünyadan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı törenleri gerçekleştiren tüm kurumlarımıza, etkinliklere katkı sağlayan değerli hocalarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda törenlerin son günü olan Şeb-i Arus’a katılarak bizleri onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a da Konyalı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın içinden geçtiği bu buhranlı zamanlarda Konya olarak Hz. Mevlana’nın hoşgörü ve sevgi mesajlarını dünyaya yaymaktan, barışı ve kardeşliği anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.