Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Seyrantepe Kur’an Kursu’nda hafızlık yapan öğrencilerle sahurda bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Seyrantepe Kur’an Kursu’nda hafızlık öğrencileriyle sahur yaptı.

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkezin Konya’ya ve Meram’a değer kattığını söyledi. Hafızlık çalışan öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Kavuş, hafızların toplum içinde çok sevildiğini ve büyük değer gördüğünü ifade etti. Kavuş, hafızlık yapan gençlere zorluklar karşısında pes etmeyerek hafızlığı yarıda bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kur’an Kursu’nun yapılmasına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, “Bir özel okul yapılsa bu standartlarda yapılabilirdi. Değerli belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Konyalılar bu konuda çok cömert insanlar. Kursumuza yaptıkları yardımlar için teşekkür ediyoruz. Başarılı insan yetiştirmekten daha önemlisi, vatanını, milletini, dinini, ailesini seven insan yetiştirmek. Bu manada sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler ülkemizi çok daha güzel yerlere getireceksiniz” diye konuştu.

“BU YILKİ YAPTIĞIMIZ EN GÜZEL SAHUR, SİZLERLE BİRLİKTE YAPTIĞIMIZ SAHUR OLDU”

Kur’an Kursu hocalarına da teşekkür eden Başkan Altay, “Adeta bir torna tezgahında işler gibi sizleri ilmik ilmik işliyorlar. Dernek başkanımızın şahsında dernek yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz. Evlere gittiğinizde anne-babalarınıza selamımızı ve teşekkürümüzü götürün. Bu zamanda çocuğu böyle yerlere emanet edip, hafız olmasını sağlamak çok önemli bir karar. Onun için anne ve babalarınızın kıymetini de bilin. İnşallah bir an önce hafızlıklarınızı tamamlayıp, eğitim hayatınıza devam edip gönlünüzden geçen mesleğe sahip olun. Önemli olan şey, meslek sahibi olurken yanında da bu işleri yapabilmek. Siz bu aşamada çok önemli bir yol kat etmişsiniz. Bu yılki yaptığımız en güzel sahur sizlerle birlikte yaptığımız sahur oldu. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.