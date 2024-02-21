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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgehanelerin, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması"nda finalistler belirlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmetlerinden olan Bilgehanelerin “Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması”da heyecan dolu yarı final etabının ardından finalistler belirlendi.

Yarı final turu tamamlanan ve final için hazırlıkları tüm hızıyla devam eden yarışmada İbn-i Sina, Yavuz Sultan Selim, Sarayönü, Melikşah, Sultan Alaaddin, Aliya İzzetbegoviç, Süleyman Şah ve Ilgın Lala Mustafa Paşa Bilgehaneleri final için mücadele etmeye hak kazandı. Ramazan ayında gerçekleşecek olan final etabını kazanan Bilgehaneler ise büyük ödüle ulaşacak.

İlmihal, Siyer, Peygamberler Tarihi, Konya ve Konya Kültürü, Ramazan Kültürü, Genel Kültür, Bilim ve Teknoloji gibi 8 farklı tema üzerinde gerçekleşen yarışma, öğrencilerin kültür hazinelerine olan ilgilerini artırmanın yanı sıra rekabet duygularını dengeleyerek dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.