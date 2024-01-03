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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehir Uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki su ve kanalizasyon idareleri içerisinde yine bir ilki gerçekleştirerek, hizmet noktalarından yapılacak abonelik işlemlerinde ıslak imza dönemini kapattı.

“Su ve Atık Su Abonelik İşlemlerinin Biyometrik İmza ile Yapılması Projesi” kapsamında uygulanacak yeni sistemde artık biyometrik imza kullanılacak. Akıllı Şehir Uygulamalarına eklemlenen biyometrik imza uygulaması, abonelik işlemlerini hızlandırarak daha etkin hizmet sunmayı, böylelikle kâğıt ve arşiv maliyetlerinde tasarruf yaparak dijital arşiv dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor.

“MESAFELİ SÖZLEŞME” UYGULAMASINI DA İLK KOSKİ YAPMIŞTI

Konya merkez şubelerinde başlatılan uygulamayla işlem süreçlerini KVKK kapsamında güvenli bir şekilde gerçekleştiren KOSKİ, abonelerin dijital olarak abone sözleşmelerine ulaşmalarını sağlıyor.

2020 yılından itibaren su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk olarak "Mesafeli Sözleşme" uygulamasını hayata geçiren KOSKİ, online işlemlerde ıslak imza zorunluluğunu kaldırarak vatandaşların web adresi, mobil uygulama veya e-Devlet portalı üzerinden abonelik işlemlerini yapabilmesine olanak tanımıştı.

TEMİNAT BEDELLERİ ARTIK PTT ŞUBELERİNDEN DE ALINABİLECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, online abonelik kapatma işlemleriyle IBAN ibrazı yaparak teminat bedellerini banka hesapları üzerinden tahsil edebilen vatandaşlara bir kolaylık daha sundu. Banka hesabı olmayan vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla depozito iadeleri için PTT ile anlaşan KOSKİ, abonelik iptali başvurusunda bulunan vatandaşlara aktif aboneliklerinin fesih edilmesi sonrasında verilen teminat bedellerini hem KOSKİ şubelerinden hem de PTT şubelerinden iade alabilme imkânı da sağladı.