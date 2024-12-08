Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.KONYA (İGFA) - Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında basın toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana’nın Hakk’a vuslatının 751’inci yılı vesilesiyle Konya olarak çok yoğun günler yaşadıklarını ifade ederek, 17 Aralık’a kadar sema mukabeleleri ve birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu bir hafta geçeceğini dile getirdi.

Konya olarak her yıl Mevlana’nın “gel” çağrısına vefa gösterip gelen on binlerce sevenini ağırladıklarını anımsatan Başkan Altay, “Bu yıl ‘Muhabbet Vakti’ temasıyla gerçekleştirilecek sema törenleri ve onlarca etkinliğin; Mevlana’nın ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olması en büyük temennimizdir. Hazreti Mevlana, ‘Aşk bahçesinde gül yetişir, diken değil’ diyor. Aşkın, merhametin ve hoşgörünün hâkim olduğu bir dünyada kin, nefret ve ayrımcılığın yerini muhabbet alır. Bugün dünyanın içinde bulunduğu buhranlardan çıkış yolu, Mevlana’nın yüzyıllar öncesinde ortaya koyduğu, Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber kaynaklı düşünceleridir. Bu vesileyle, dünya üzerindeki zulümlerin son bulmasını, barış ve kardeşlik ikliminin, Hazreti Mevlana’nın anlayışı ışığında yeniden tesis edilmesini ümit ediyorum. Başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasını, kardeşlik rüzgârları esmesini ve masum insanları katleden soykırımcıların gereken cezayı almasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“TÜM KURULUŞLARIMIZIN KATKILARIYLA DÜZENLENECEK PROGRAMLAR, KAPSAMLI BİR İÇERİKLE HAZIRLANDI”

Konya Valisi İbrahim Akın, Hazreti Mevlana’yı anma törenlerinin en güzel şekilde geçmesi için ilgili kurumlarla birlikte aylardır yürütülen çalışmaları tamamladıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şehrimizi ülke içinden ve dışından gelecek misafirler için hazırladık. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle dolu dolu geçeceğine inandığımız ‘Muhabbet Vakti’ Konya’mızın kültür ve inanç turizmine, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek, kültür ve sanatın birleştirici gücünü de ortaya koyacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve ilgili tüm kuruluşlarımızın katkılarıyla düzenlenecek programlar, kapsamlı bir içerikle hazırlanmıştır. Bu yıl Mevlana Kültür Merkezi’nde icra edilecek Mevlevi Ayin-i Şerifi gelen talepler doğrultusunda sadece akşamları değil hafta sonları gündüz saatlerinde de gerçekleştirilecektir. Törenlerin insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik değerlerini bir kez daha hatırlatmasını temenni ediyorum.”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mevlana’nın felsefesinin Allah’ın son mesajı Kur’an-ı Kerim’den altığı ilhamla, Peygamberimizin öğretisinden yola çıkarak ortaya koyduğu fikir dünyasının, günümüzde çok daha anlamlı, çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

Mevlana’nın 22. Kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında emeği geçen herkese teşekkür etti.