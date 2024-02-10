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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından birimler arasındaki dayanışmayı ve dostluğu artırmak amacıyla düzenlenen Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda şampiyonluğu “Fire” adıyla katılan İtfaiye Daire Başkanlığı elde etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya Projesi kapsamında birimler arasındaki dayanışmayı ve dostluğu artırmak adına düzenlenen masa tenisi turnuvası Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapıldı.

40 takım ve 200 sporcunun mücadele ettiği organizasyon birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oldu. 11 gün süren turnuva sonunda şampiyon finalde Ulaşım Daire Başkanlığı’nı 3-1 mağlup eden “Fire” takım adıyla İtfaiye Daire Başkanlığı oldu. Üçüncü “Zabıta Kolluk Gücü” adıyla Zabıta Daire Başkanlığı, dördüncü ise “Globe” adıyla yarışan Dış İlişkiler Daire Başkanlığı oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Mizgin Algan rakiplerini saf dışı bırakarak birincilik elde etti.

Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.