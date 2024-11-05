Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Cihanbeyli’ye kazandırılan yeni otogar ilk yolcularını ağırladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 31 ilçesiyle birlikte hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek, Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını daha modern ve konforlu bir ortamda karşılamalarını sağlamak amacıyla ilçelere yeni otogar binaları kazandırdıklarını kaydeden Başkan Altay, “Akşehir, Bozkır ve Hüyük’ten sonra Cihanbeyli ilçemize kazandırdığımız yeni otogar binamız hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 6 bin metrekare alanda inşa edilen terminal binamız, hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yeni tesis ilçemizin ulaşım kapasitesini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda bölgenin ekonomisine, sosyal hayatına ve gelişimine de katkı sunacak. Cihanbeyli Otogarımızın, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Cihanbeyli Otogarı; bilet satış gişeleri, peronlar, idari ofisler, kafeterya, büfe, berber dükkânı, hediyelik eşya dükkânı, kilitli emanet dolapları, bebek bakım odası, bay-bayan mescitler, ticari taksi durağı, 36 araçlık otobüs park alanı, vezne ve kontrol noktasından oluşuyor.