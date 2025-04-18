Konya Meram Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşku ve birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak şekilde kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinliklerle, Konya’nın gözde yaşam alanlarından 80 Binde Devr-i Alem Parkı, çocuklar için büyük bir şenlik alanına dönüşecek. Saat 14.00’da başlayacak etkinliklerle birlikte 80 Binde Devr-i Alem Parkı da gün boyunca ücretsiz ve herkese açık olacak.

ÇOCUKLAR ZENGİN ETKİNLİK YELPAZESİYLE DOPDOLU BİR GÜN YAŞAYACAK

Meram Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde çocuklar, gün boyu eğlencenin, kültürün, sanatın ve oyunların keyfini çıkaracak. Miniklerin aileleriyle katılabilecekleri programda, her yaştan çocuğa hitap edecek etkinlikler özenle planlandı. Hem eğitici hem eğlendirici etkinliklerle dolu programda Mehter Takımı Konseri, İllüzyon Gösterisi, Halk Oyunları Gösterileri, Geleneksel Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu, Müzik Dinletileri, Sürpriz Yarışmalar ve Hediyelerle birlikte Ahşap Akıl Oyunları, Şişme Oyun Alanları, Sportif Faaliyetler ve Hareketli Oyun Parkurları gibi birçok eğlence alanı yer alacak. Etkinlik alanında kurulacak atölyeler ve oyun sahaları sayesinde çocuklar hem eğlenirken hem de el becerilerini geliştirebilecek. Ayrıca park içerisinde aileler için de keyifli vakit geçirme imkânı sunulacak.

BAŞKAN KAVUŞ: “MERAM’DA HER BAYRAM BİR BAŞKA GÜZELDİR. GELİN BU ÇOŞKUYU DA HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Tüm çocukları ve aileleri bayram coşkusunu paylaşmaya davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan’a özel düzenleyecekleri etkinlikler ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “23 Nisan, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayan, milli egemenliğimizin sembolü olan çok özel bir gündür. Biz de Meram Belediyesi olarak, bu anlamlı günü çocuklarımızın neşesine yaraşır bir şekilde kutlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Onlara unutamayacakları bir bayram yaşatmak en büyük arzumuz. Meram’da her bayram bir başka güzel kutlanır. Bunu çocuklarımıza bir kez daha yaşatmak istiyoruz. 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda düzenleyeceğimiz etkinliklerle çocuklarımız eğlenirken öğrenmeye, kültürümüzü keşfetmeye ve birlikte bayram sevincini yaşamaya davet ediyorum. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini bu büyük buluşmaya bekliyoruz.”