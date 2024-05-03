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Yağmur duasına; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali İmran Arıtan ve yüzlerce Konyalı vatandaş katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yağmur bereketine çok ihtiyacımız var, Allah dualarımızı kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Musalla Mezarlığı içinde bulunan tarihi Namazgâh’ta kılınan Cuma namazının ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yağmur duası yapıldı. Cuma namazında birlikte saf tutan yüzlerce Konyalı da ellerini semaya açarak yapılan duaya “amin” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Musalla Mezarlığı’nda bulunan Namazgâh’ta Cuma Namazı sonrası Konyalılarla birlikte yağmur duasına katıldı. KONYA (İGFA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Namazı sonrası gerçekleştirilen yağmur duasına katıldı.

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