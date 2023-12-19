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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında şehre kazandırılan Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Darü’l-Mülk Sergi Sarayı Konyalılardan ve Konya dışından gelen misafirlerden büyük beğeni topluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’da tarihi değerleri korumak için çalışırken bir yandan da bu değerleri yarınlara aktararak yaşatmaya, paylaşmaya önem verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Kılıçaraslan Meydanı’ndaki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nın çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’mız iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Birincisi ‘Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi’, ikincisi ‘Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi’. Sikke Sergisi’nde 2 bin 764 tane Anadolu’da basılan Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait sikkeleri sergiliyoruz. Selçuklu Sultanları Sergisi’nde ise Alaaddin Camisi’nin haziresinde bulunan 12 Selçuklu Sultanı’nın 6 yılı aşkın bir zaman üzerinde yoğun çalışmalar sonucunda oluşturulan silikon heykellerini sergiliyoruz. Bu heykeller yüzde 90 benzerlikle sultanların ölümünden bir gün önceki hallerini yansıtıyor. Çok yoğun bir emekle ortaya çıkarıldı. Şuan da 20 tane silikon heykel burada ziyaretçilerimize Selçuklu Medeniyeti’ni ve Konya’mızı anlatmak için bize büyük bir fırsat oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Emel Akpolat ve Mutluhan Taş hoca başta olmak üzere emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

SELÇUKLU DARÜ’L-MÜLK’Ü KONYA’MIZI ANLATMAK İÇİN BİR FIRSAT

Başkan Altay, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’na gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, “Özellikle gençlerin ve çocukların çok yoğun ilgi göstermesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Gelen misafirlerimize Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’mızı anlatmak için bir fırsat oluyor. Tüm ziyaretçilerimizi ve Konyalı hemşehrilerimi, özellikle bu toprakları yurt edinmemizi sağlayan Selçuklu Sultanları’mızı görmek üzere Kılıçarslan Meydanı’ndaki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’na davet ediyorum” dedi.

ZİYARETÇİLER DARÜ’L-MÜLK SERGİ SARAYI’NA HAYRAN KALIYOR

Ziyaretçiler ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nın çok ilgi çekici ve güzel olduğunu ifade etti. Ziyaretçiler ayrıca Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi’nin yıllarca süren bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkan eşsiz bir sergi olduğuna da dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜRKİYE SELÇUKLU HANEDAN SERGİSİ

Sergide, sultanlardan 1. Kılıçarslan, Şahinşah Melikşah, 1. Rükneddin Mesud, 2. Kılıçarslan, 2. Rükneddin Süleyman Şah, 3. Kılıçarslan, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1. Alaeddin Keykubat, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 4. Kılıçarslan, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2. Gıyaseddin Mesud'un yüz ve beden gerçekliklerine uygun heykeli yer alıyor.