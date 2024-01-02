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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapsül Teknoloji Platformu’nda “Şehri Geleceğe Taşıyan Veri Çözümleri” sloganıyla “Datathon” etkinliği gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi’nde şehrin yarınlarını veri uzmanlığına dayalı şekillendirmek ve yenilikçi projelerle donatmak amacıyla düzenlenen Datathon etkinliğine Konya’dan ve farklı şehirlerden 50’den fazla yarışmacı katıldı.

Etkinlikte, Konya Açık Veri Portalı’ndan sağlanan zengin veri setleri, katılımcılara şehir üzerinde çeşitli alanlarda yenilikçi projeler geliştirme fırsatı sundu.

Yarışmada katılımcıların Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Açık Veri Portalı’ndaki veri kaynaklarını kullanarak şehirdeki; sürdürülebilirlik, ulaşım, çevre, eğitim, kültür, tarım, turizm, Sıfır Atık gibi önemli alanlarda çözüm projeleri geliştirmeleri ve veriye dayalı çözümlerle Konya’yı daha yaşanabilir ve erişilebilir bir hale getirilmesi amaçlandı.

Konya’nın veri ve açık veri alanındaki çalışmaları hakkında yapılan sunumun ardından yarışmanın kuralları ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirilen yarışmacılar, proje fikirleri geliştirme ve analiz çalışmaları yaptı. Katılımcılar 36 saat boyunca veri analitiği, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri alanında güncel araçlar kullanarak yenilikçi projeler geliştirdi. Datathon boyunca yoğun tempoda çalışan katılımcılar, alanında uzman mentörlerin desteğiyle projelerini tamamladı.

Proje sunumlarının ardından jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi.

Konya Açık Veri Portalı’nın hizmete açılmasından itibaren geleneksel hale gelen Datathon, açık veri kullanımının önemini bir kez daha vurgulayarak, şehirdeki hizmet verimliliğini ve şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik birçok yenilikçi çözüme imza atıyor.

Açık Veri konusunda Konya’da geniş bir ekosistem oluşturma çalışmaları yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi; anketler, eğitimler, konferanslar, yarışmalar gibi farkındalık çalışmaları ile geniş kitlelerin veriye dayalı yenilikçi çözümlerini ve ihtiyaç duydukları veri taleplerini Açık Veri Portalı’nda herkese şeffaf bir şekilde yayınlıyor.