Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından, dijital kültür-sanat gazeteciliği alanındaki son gelişmelerin ve öne çıkan trendlerin ele alındığı “Dijital Kültür Sanat Gazeteciliği: Litros Sanat” söyleşisi gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyaş İnovasyon Ajansı, “Dijital Kültür Sanat Gazeteciliği: Litros Sanat” söyleşisine ev sahipliği yaptı.

Sosyal İnovasyon Ajansı'nda gerçekleşen etkinlikte “Litros Sanat” ekibi dijital kültür-sanat gazeteciliği konusundaki deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte, dijital medyanın kültür-sanat haberlerine etkisi, online platformlardaki içerik üretimi ve dijital gazetecilik pratiğindeki güncel değişiklikleri ele alındı.

Editör ve Sinema Yazarı Rabia Bulut, Gazeteci ve Film Yapımcısı Ali Demirtaş, Gazeteci Merve Akbaş, Gazeteci ve Yazar Muhammet Emre Yapraklı’nın katıldığı söyleşide, sektördeki zorluklarla başa çıkma stratejilerini, dijital gazetecilikte başarılı içerik üretiminin sırlarını ve geleceğe dair öngörülerini katılımcılarla detaylı bir şekilde paylaştı.

Katılımcılar, soru-cevap bölümünde doğrudan ekiple etkileşimde bulunarak konuları derinlemesine tartışma fırsatı buldu.